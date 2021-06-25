Vali Gürel, Yenice Anaokulu İnşaatında İncelemelerde Bulundu.
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Vali Gürel, Yenice Anaokulu İnşaatında İncelemelerde Bulundu.

Vali Gürel, Yenice Anaokulu İnşaatında İncelemelerde Bulundu.
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, "Okullardan Yarınlara Eğitime Destek" kampanyası kapsamında hayırsever iş insanı Salih Ören tarafından yaptırılan ve bitme aşamasına gelen Yenice Anaokulunda incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel, "Okullardan Yarınlara Eğitime Destek" kampanyası kapsamında hayırsever iş insanı Salih Ören tarafından yaptırılan ve bitme aşamasına gelen Yenice Anaokulunda incelemelerde bulundu.

Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ve hayırsever iş insanı Salih Ören ile birlikte Yenice Anaokulunu gezen Vali Gürel, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Eğitime verilen her destek, ülkemizin ve milletimizin geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Bu anlamda bizlere destek veren hayırsever iş insanı Salih Ören'i tebrik ediyorum, kendisine teşekkür ediyorum. Yapımı devam eden anaokulumuzun ülkemize, ilimize ve Yenice ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. "diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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