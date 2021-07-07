Vali Gürel, YEDAM'ı Ziyaret Etti.

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek ile birlikte alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek ile birlikte alkol ve uyuşturucu bağımlıları ile yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği veren Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Safranbolu ilçemize bağlı Bostanbükü Köyünde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) gezen Vali Fuat Gürel, ilimizde yürütülen Yeşilay çalışmaları hakkında Yeşilay Karabük Şube Başkanı Doç. Dr. İsmail Karacan ile Başkan Yardımcısı Ahmet Ustaoğlu'ndan bilgiler aldı. Şube Başkanı Karacan, binanın tahsisi ve tadilat çalışmalarında ki katkıları dolayısıyla Vali Gürel'e teşekkür etti.

YEDAM, tütün, alkol, madde ve internet ile ilgili sorunlar yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzeninin onarılmasını ve ilişkilerin sağlıklı devam etmesini destekliyor.

YEDAM'a Nasıl Başvurulur?

Eğer aile üyelerinizden biri bunları yaşıyor ama danışmanlık için gelmiyorsa, bilgi ve danışmanlık almak için Danışma Hattımız (115)' dan randevu alarak YEDAM'dan hizmet alabilirsiniz.

Kimlere Hizmet Verilir?

12 yaş ve üzerindeki kişilere, tütün, alkol, madde ve internet bağımlılığı konusunda destek almak ya da tedavi olmak isteyenlere, kişiyi tedaviye yönlendirmek için gerekli yöntemleri öğrenmek isteyenlere hizmet veriliyor.

YEDAM'da sunulan tüm hizmetler tamamen gizlilik ilkesi esas alınarak yürütülür ve sunulan tüm hizmetler ücretsiz. YEDAM hizmetlerini ayaktan sürdürmekte ve Randevu sistemi ile çalışmaktadır.

Kimler başvurabilir?

Tütün bağımlılığı ile mücadele yöntemlerini öğrenmek isteyenler Alkol kullanımı fazla olanlar Madde bağımlılığı tedavisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Yoğun internet kullanımına bağlı yaşamında sorunlar olanlar

Kaynak: Habermetre