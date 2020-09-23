Vali Gürel ve Vali Tutulmaz'dan BAKKA'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Gürel ve Vali Tutulmaz'dan BAKKA'ya ziyaret

23.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 23.09.2020 22:41
Vali Gürel ve Vali Tutulmaz'dan BAKKA'ya ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Valisi Fuat Gürel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz'ı ziyaret etti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Valisi Fuat Gürel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ajans birim başkanlarıyla ve Yatırım Destek Ofislerinin koordinatörleriyle bir araya gelen Vali Gürel ve Vali Tutulmaz, Genel Sekreter Oflaz'dan TR81 Batı Karadeniz Bölgesi, Ajans çalışmaları, devam eden ve planlanan proje ve faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Brifingin ardından Ajans öncülüğünde geliştirilen Kömüre Giden Demiryolu Projesi ve Yeşil Rota çalışmaları hakkında da bir sunum gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Oflaz tarafından gerçekleştirilen brifing sunumunda Batı Karadeniz Bölgesi ile bölge illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu, temel istatistiki göstergeler ile yatırım ortamına ilişkin bilgiler yer aldı. Sunumda ayrıca bölgenin sanayi alanları, sektörel yapısı, ticaret ve lojistik olanakları aktarılarak bölgenin girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara vurgu yapıldı. Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilen ve ajansın desteklediği projelerin görüşüldüğü brifingin ardından planlanan proje ve faaliyetler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Tabiatıyla Batı Karadeniz" markası altında hayata geçirilecek çalışmalardan birisi olan tren turizmi konusunda ise Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen sunumda projenin arka planı, kapsamı ve önemi, proje kapsamında Ajans tarafından hazırlanan araştırma ve tanıtım dokümanları ile bugüne kadar gerçekleştirilen etkinlikler aktarıldı. Ayrıca proje kapsamında karşılaşılan temel sorunlar ve olası çözümlerin hayata geçirilebilmesi için lobi faaliyetlerinin önemi üzerine vurgu yapılan görüşmelerde Vali Gürel ve Vali Tutulmaz tarafından gerekli yerlerle temasa geçilerek bölgesel kalkınmaya katkı sunacak bu projenin hayata geçmesi için gereken katkının sunulacağı ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Cem Yılmaz Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Sörloth Can Bartu Erol Bulut Fatih Terim Mbaye Diagne
Daha Fazla Kaza Ankara Saldırı Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Gürel ve Vali Tutulmaz'dan BAKKA'ya ziyaret - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.9.2020 22:44:38. #1.15#
title