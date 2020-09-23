Vali Gürel ve Vali Tutulmaz'dan BAKKA'ya ziyaret

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Valisi Fuat Gürel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz'ı ziyaret etti.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Valisi Fuat Gürel ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz BAKKA Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında ajans birim başkanlarıyla ve Yatırım Destek Ofislerinin koordinatörleriyle bir araya gelen Vali Gürel ve Vali Tutulmaz, Genel Sekreter Oflaz'dan TR81 Batı Karadeniz Bölgesi, Ajans çalışmaları, devam eden ve planlanan proje ve faaliyetlere ilişkin brifing aldı. Brifingin ardından Ajans öncülüğünde geliştirilen Kömüre Giden Demiryolu Projesi ve Yeşil Rota çalışmaları hakkında da bir sunum gerçekleştirildi.

Genel Sekreter Oflaz tarafından gerçekleştirilen brifing sunumunda Batı Karadeniz Bölgesi ile bölge illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumu, temel istatistiki göstergeler ile yatırım ortamına ilişkin bilgiler yer aldı. Sunumda ayrıca bölgenin sanayi alanları, sektörel yapısı, ticaret ve lojistik olanakları aktarılarak bölgenin girişimcilik, Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara vurgu yapıldı. Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilen ve ajansın desteklediği projelerin görüşüldüğü brifingin ardından planlanan proje ve faaliyetler konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Tabiatıyla Batı Karadeniz" markası altında hayata geçirilecek çalışmalardan birisi olan tren turizmi konusunda ise Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya tarafından gerçekleştirilen sunumda projenin arka planı, kapsamı ve önemi, proje kapsamında Ajans tarafından hazırlanan araştırma ve tanıtım dokümanları ile bugüne kadar gerçekleştirilen etkinlikler aktarıldı. Ayrıca proje kapsamında karşılaşılan temel sorunlar ve olası çözümlerin hayata geçirilebilmesi için lobi faaliyetlerinin önemi üzerine vurgu yapılan görüşmelerde Vali Gürel ve Vali Tutulmaz tarafından gerekli yerlerle temasa geçilerek bölgesel kalkınmaya katkı sunacak bu projenin hayata geçmesi için gereken katkının sunulacağı ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı