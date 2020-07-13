Vali Gürel ve milletvekilleri TOKİ konutlarını inceledi Karabük Valisi Fuat Gürel ile AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen ve kura çekilişi yapılan Belen Mahallesi TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel ile AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen ve kura çekilişi yapılan Belen Mahallesi TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden 1144 konutluk proje alanında incelemelerde bulunan Vali Gürel ve milletvekilleri Ünal ve Güneş, örnek daireleri gezerek çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. İncelemede gezisinde, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Karabük Şube Başkanı Celal Bulut da yer aldı. Kaynak: AA