Vali Gürel ve Eşi Özlem Aras Gürel "Tuvalimdeki Doğa ve Yaşam" Konulu Resim Sergisi Açılışına Katıldı.

Vali Fuat Gürel ve Eşi Özlem Aras Gürel, Ressam Aynur Barçın tarafından düzenlenen, "Tuvalimdeki Doğa ve Yaşam" konulu Resim Sergisinin açılışına katıldı.

Vali Fuat Gürel ve Eşi Özlem Aras Gürel, Ressam Aynur Barçın tarafından düzenlenen, "Tuvalimdeki Doğa ve Yaşam" konulu Resim Sergisinin açılışına katıldı.

Serginin Açılış kurdelesini Eşi Özlem Aras Gürel ve katılımcılar ile birlikte kesen Vali Fuat Gürel, sergiyi gezerek Ressam Aynur Barçın'dan eserler hakkında bilgiler aldı.

Ressam Aynur Barçın Hocanın "Tuvalimdeki Doğa ve Yaşam" konulu sergisini dolaşırken onun ruhunun inceliklerinin ve güzelliğinin resimlere nakşedildiğini görmenin mümkün olduğunu ifade eden Vali Gürel, "Sanat ve Kültür toplumların kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeyini gösteren göstergelerdir. Sanata harcanan hayatların aynı zamanda toplumun gelişmesi ve ilerlemesi için çok değerli olduğunu biliyoruz. Bir taraftan eğitime adanan bir hayat bir taraftan sanatla topluma sunulan güzel bir çalışma. Sanatınızın birçok ruha, gönüle ulaşmasını diliyor, başarılarınızın devamını diliyorum. " diye konuştu.

Günün anısına Ressam Aynur Barçın'a "Teşekkür Belgesi" takdim eden Vali Gürel, "Tuvalimdeki Doğa ve Yaşam" adlı resim serginizi sanatseverlerle paylaşmanızdan dolayı teşekkür eder, kıvanç dolu bir yaşam dilerim. " dedi.

Resim sergisinin açılışına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve eşi Aysel Tuğ, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İş İnsanı Kamil Güleç'in eşi Sezer Güleç ve davetliler katıldı.

Kaynak: Habermetre