Vali Gürel, uygulamala noktalarında sürücülerin izin belgelerini kontrol etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, 17 günlük tam kapanma nedeniyle kentin farklı bölgelerinde kurulan uygulama noktasını ziyaret ederek sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 17 günlük tam kapanma nedeniyle kentin farklı bölgelerinde kurulan uygulama noktasını ziyaret ederek sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

Vali Fuat Gürel, Koronovirüsle mücadele kapsamında 29 Nisanda başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 05: 00'a kadar uygulanacak olan tam kapanma kapsamında kentte kontrollerin sık yapıldığı uygulama noktalarını ziyaret ederek polis ekipleri ile birlikte durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kente giriş ve çıkışların olduğu Bulak Kavşağı, Balıklar Kayası Kavşağı ve Kardemir Kavşağında uygulama yapan polis ekiplerini ziyaret eden Vali Gürel,uygulama noktalarında durdurulan araç sürücülerinin 1-7 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasını kutlayarak durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ederek "Hayırlı Yolculuklar"temennisinde bulundu.

Yapılan kontrollerle ilgili güvenlik güçlerinden bilgiler alan Vali Fuat Gürel, görevi başındaki tüm emniyet teşkilatı personeline çalışmalarından kolaylıklar diledi.

Vali Fuat Gürel'in kapama noktalarına gerçekleştirdiği ziyaretlerde İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı