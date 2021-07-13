Vali Gürel, "Telafide Bende Varım" Programına Katılan Öğrencilerle Bir Araya Gelerek Demiryolu ile Yenice'den Karabük'e Seyahat Etti.
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Vali Gürel, "Telafide Bende Varım" Programına Katılan Öğrencilerle Bir Araya Gelerek Demiryolu ile Yenice'den Karabük'e Seyahat Etti.

Vali Gürel, 'Telafide Bende Varım' Programına Katılan Öğrencilerle Bir Araya Gelerek Demiryolu ile Yenice'den Karabük'e Seyahat Etti.
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Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Korona virüs pandemisi dolayısıyla kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve 1 Buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz...

Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Korona virüs pandemisi dolayısıyla kimi zaman uzaktan kimi zaman yüz yüze yürütülen 2020-2021 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ve 1 Buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programına katılan öğrenciler için planlanan Yenice gezisi etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Karabük Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yenice Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Yenice'den 20 öğrenci ve il merkezinde değişik okullarda okuyan 20 öğrenci, Yenice Şeker Kanyonunda doğa gezisi ve piknik yaparak gönüllerince eğlendiler.

Günün sonunda öğrencilerle birlikte yeni turizm alternatifi olan TCDD'ye ait 15: 37 treni ile bölgeye özgü bitki ve ağaç türleriyle doğal güzellikler arasında Yenice'den Karabük'e seyahat eden Vali Gürel ve Özlem Aras Gürel, öğrencilerle kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Yağız Eymen Taşcı'nın Ney'i ile Esentepe Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Yusuf Işık'ın bağlaması ile gerçekleştirdiği mini konsere Vali Gürel, protokol üyeleri ve öğrenciler alkışlarla eşlik etti.

Sıra ile makinist kabinine giderek eşsiz doğal güzellikleri en önden görme fırsatı bulan öğrenciler tren makinistleri ağabeylerinin nezaretinde trenin sirenini çalarak beklide ömürleri boyunca unutamayacakları bir anı yaşadılar. Karabük istasyonunda son bulan yolculuğun ardından çocukların yüzünde günün yorgunluğu değil unutamayacakları bir gün geçirmiş olmanın mutluluğu ile evlerine doğru yola çıktılar.

Tren yolculuğunda Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'e, Yenice Kaymakamı Yasin Erdem ve eşi Şule Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Gürel, "Telafide Bende Varım" Programına Katılan Öğrencilerle Bir Araya Gelerek Demiryolu ile Yenice'den Karabük'e Seyahat Etti. - Haberler
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