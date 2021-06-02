Vali Gürel, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu Ziyaret Etti
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Vali Gürel, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu Ziyaret Etti

Vali Gürel, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 10/B Maddesi kapsamında, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr.

Vali Fuat Gürel, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 10/B Maddesi kapsamında, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ile birlikte ilimiz T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek Güvenlik ve Sağlık Denetimlerinde bulundu.

Ziyarette T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Öztürk'ten Cezaevi ile ilgili bilgiler alan Vali Gürel ve beraberindeki heyet cezaevinde incelemelerde bulundular.

Kurum Müdürü Mustafa Öztürk incelemeler esnasında Ceza İnfaz Kurumunda hafta içi her gün mesai saatleri içinde kapalı görüş yaptırıldığını, Milli ve Dini Bayramlarda Covid-19 tedbirleri nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından açık görüşlerin ertelendiğini, hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde kişi başı 20 dakika telefon görüşmesi yaptırdıklarını ifade etti.

Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirdikleri denetim ve incelemelerin ardından Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığını ziyaret ederek Bölük Komutanından Güvenlik Tedbirleri hakkında bilgiler aldılar.

Kaynak: Habermetre

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