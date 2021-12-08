Vali Gürel, "Soğanlı Vadisinin Turizme Kazındırılması İçin İlk Adım Atıldı."

Vali Fuat Gürel, Soğanlı Vadisinde bulunan köylerimizi ziyaret ederek Roma dönemine ait Kaya Mezarları ile Erken Bizans dönemine ait kalıntıları yerinde inceledi.

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Yaşar Serkal Yıldırım rehberliğinde gerçekleştirilen inceleme gezisine Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ile bazı kurum müdürlerimiz eşlik etti.

İlk olarak Safranbolu ilçemize bağlı Üçbölük (Ilbarıt) Köyünü ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyet köy konağında köyde ikamet eden sakinlerle bir araya geldi. Üçbölük Köyü sakinlerinden Recai Demirsöz'ün kendi imkanları ve emekleriyle oluşturduğu müze ve sanat merkezini gezen Vali Gürel daha sonra Aşağı Güney Köyü bölgesindeki tarihi eserlerde incelemelerde bulundu ve köy halkıyla bir araya geldi.

İnceleme gezisinin ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel, "Doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin kültür varlıklarına sahip olan Soğanlı Vadisi'nde incelemelerde bulunduk. Soğanlı Vadisinde bazı çalışmalar yaparak ilimiz turizmine kazandırmayı hedefliyoruz. Çalışmalar tamamlandığında arkeopark olarak ülke turizmine kazandırılması amaçlanmaktadır. Özellikle vadinin yamaçlarında bulunan çok sayıda kaya mezarı görülmeye değer kültür varlıkları olarak bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaktadır. İnceleme gezimiz esnasında bizlere çok değerli bilgiler veren KBÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim üyesi Yaşar Serkal Yıldırım'a teşekkür ediyorum, çok değerli ve güzel bir gezi oldu. "diye konuştu.

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