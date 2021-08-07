Vali Gürel, "Sizlerle Gurur Duyuyoruz."
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Vali Gürel, "Sizlerle Gurur Duyuyoruz."

Vali Gürel, 'Sizlerle Gurur Duyuyoruz.'
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Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'den 1. Lige terfi müsabakalarını namaglüp şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lige yükselen Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Gökçe, Yönetim Kurulu üyeleri ve Sporcularından oluşan heyet Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Yalova'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Lig'den 1. Lige terfi müsabakalarını namaglüp şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lige yükselen Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Gökçe, Yönetim Kurulu üyeleri ve Sporcularından oluşan heyet Vali Fuat Gürel'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'in eşlik ettiği ziyarette Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Gökçe, ilimizde oynanan müsabakalarda ve Yalova'da düzenlenen şampiyonanın final maçında kendilerini yalnız bırakmayarak şampiyonluk kupasını takdim eden Vali Fuat Gürel'e vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübünün namağlup olarak 2. lig'den 1. Lige çıkmasının tesadüf olmadığını Yalova'da düzenlenen müsabakalar da kanıtlayarak bileklerinin hakkıyla şampiyon olduğunu ve ilimizi Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Liginde temsil edeceğini ifade eden Vali Gürel, "3. Lig ve 2. Lig de göstermiş olduğunuz başarıları 1. Lig müsabakalarında da göstereceğinize yürekten inanıyorum. Bizler her zaman sizlerin yanındayız, bizlere bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sizlerle gurur duyuyoruz. "diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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