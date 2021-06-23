Vali Gürel, Şehit Bülent Çelik'in Ailesini Ziyaret Etti.
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Vali Gürel, Şehit Bülent Çelik'in Ailesini Ziyaret Etti.

Vali Gürel, Şehit Bülent Çelik'in Ailesini Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile birlikte 1991 yılında Şehit düşen Bülent Çelik'in ailesini ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile birlikte 1991 yılında Şehit düşen Bülent Çelik'in ailesini ziyaret etti.

Safranbolu Nebioğlu Köyü Cebeci Mahallesinde yaşayan şehidin babası Muhsin Çelik, annesi Naciye Koç Çelik ve şehidin kardeşleri ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, Şehit ailesi olmanın büyük bir şeref olduğunu ifade ederek, "Vatanımız, bayrağımız ve mukaddesatımız için canını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanı J. Yüzbaşı Emrah Aydın ve Nebioğlu Köyü Muhtarı Fehmi Yılmaz'ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Şehidimizin ailesi Vali Fuat Gürel ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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