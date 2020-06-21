Vali Gürel, şehit babalarını ziyaret etti Karabük Valisi Fuat Gürel, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Babalar Günü dolayısıyla şehit babalarını evlerinde ziyaret etti.

Şehit Cevdet Çay'ın babası Mehmet Çay, şehit Recep Çakıl'ın babası Mehmet Çakıl ve şehit Metin Arslan'ın babası Zeki Arslan'ı evlerinde ziyaret eden Vali Gürel ve beraberindeki heyet, şehit babalarının Babalar Günü'nü kutlayarak bir süre sohbet etti.

Şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Gürel, aileleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, yüreğindeki sevgi ve şefkati çocuklarına karşılıksız veren şehit babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

"Sizlerin evlatları şehadete ulaşarak çok değerli bir mertebeye ulaştılar." diyen Gürel, "Evlatlarınızla ne kadar gurur duysanız yeridir. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Bizler sizin bütün dertlerinize, sıkıntılarınıza ortağız ve her zaman yanınızda olacağız. Bizler de sizlerin birer evladıyız." dedi.

Vali Gürel, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabırlar dileyerek, "Bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını, aziz vatanımızın bekası için feda eden şehit babalarımız olmak üzere, tüm babaların Babalar Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA