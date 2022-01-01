Vali Gürel sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, yeni yıl dolayısıyla görev yapan sağlık çalışanlarını ve güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Vali Gürel beraberinde Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Garip Gümüş ile birlikte yeni yıl dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastalar ile sağlık çalışanlarını ziyaret eden Gürel geçmiş olsun dileklerini ileterek yeni yıllarını kutladı. Beraberindeki heyet ile birlikte hastanenin ardından Safranpark, Kirkille ve Melise bir araya gelen Vali Gürel burada görev yapan personelin yeni yılını kutladı.

Son olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polis Uygulama Noktasını ziyaret eden Vali Gürel, görevli polislerle bir süre sohbet ederek görevlerinde başarılar diledi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Gürel, asayiş, trafik ve yol kontrol uygulamaları ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için jandarma ve polis ekiplerinin 24 saat görevinin başında olduğunu kaydetti. Vatandaşların yeni yılını kutlayan Gürel, polis bölgesinde 539 personel, jandarma bölgesinde 410 personel olmak üzere toplamda 949 personelin vatandaşların güvenliği için hizmet verdiğini söyledi. - KARABÜK