Vali Gürel, Safranbolu Eski Kale Altı İlkokulunda Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi.

Vali Fuat Gürel, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müze olarak kullanılması planlanan Safranbolu eski Kale Altı İlkokulunda devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.