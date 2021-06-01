Vali Gürel, Safranbolu Eski Kale Altı İlkokulunda Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Gürel, Safranbolu Eski Kale Altı İlkokulunda Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi.

Vali Gürel, Safranbolu Eski Kale Altı İlkokulunda Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi.
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müze olarak kullanılması planlanan Safranbolu eski Kale Altı İlkokulunda devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Müze olarak kullanılması planlanan Safranbolu eski Kale Altı İlkokulunda devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, kurum müdürleri ve Özel İdare Mühendisleri ile birlikte Safranbolu eski Kale Altı İlkokulu ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar İlker Kaleli Burak Sergen
Spor Gervinho Enes Ünal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Gürel, Safranbolu Eski Kale Altı İlkokulunda Devam Eden Çalışmaları Yerinde İnceledi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 20:14:07. #1.13#

title