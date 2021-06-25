Vali Gürel, Özmü-Ge Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti.
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Vali Gürel, Özmü-Ge Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti.

Vali Gürel, Özmü-Ge Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, Yenice ilçemizde bulunan ve Avrupa Ülkelerine ihracat yapan Özmü-ge Tekstil firmasını ziyaret ederek Özmü-ge Tekstil Fabrika Müdürü Nihat Yirmibeş'ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Fuat Gürel, Yenice ilçemizde bulunan ve Avrupa Ülkelerine ihracat yapan Özmü-ge Tekstil firmasını ziyaret ederek Özmü-ge Tekstil Fabrika Müdürü Nihat Yirmibeş'ten çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yenice Kaymakamı Yasin Erden ve Fabrika Müdürü Nihat Yirmibeş ile birlikte fabrikayı gezen Vali Gürel, fabrika ve üretimi yapılan ürünler ile ihracat yapılan ülkeler hakkında bilgiler alarak fabrika çalışanlarına ve şirket personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: Habermetre

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