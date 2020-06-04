Vali Gürel örtü altı üreticilerini ziyaret etti Karabük Valisi Fuat Gürel, örtü altı üreticiliği yapan çiftçileri ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, örtü altı üreticiliği yapan çiftçileri ziyaret etti.

Merkez ilçeye bağlı Zopran köyü Göklen Mahallesi'nde üreticiler İsmet Taşyıkan, Saim Ayvalık, Harun Reşit Can, Bekir Çankaya ve Hasan Gömeç'i ziyaret ederek yüzde 50 devlet desteği ile yaptıkları seraları gezen Vali Gürel, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden ve üreticilerden yetiştirilen ürünler, biyolojik mücadele ve üretim teknikleriyle ilgili bilgi aldı.

Karabük'te, Tarım ve Orman Bakanlığı genel bütçesi ile 14 çiftçiye 525 metrekare, 25 çiftçiye de 240 metrekare taban alanlı olmak üzere toplam 39 çiftçiye 13 bin 350 metrekare sera kurulduğunu ifade eden Gürel, seraların maliyetinin 940 bin lira olduğunu söyledi.

Gürel, "Örtü Altı Yetiştiriciliği Projesi" kapsamında yapılan bu seraların yüzde 50'sinin üreticiler tarafından karşılandığını dile getirerek, "Ilıman iklim sebze türlerinin rahatlıkla yetişebildiği ilimizde örtü altında yıl boyunca tarım yapılabilmektedir. İlimizde küçük aile işletmesi olarak üretim yapan çiftçilerimize ekonomik olarak fayda sağlayacak olan projelerimizde hibe desteklerimiz ve düşük faizli krediler mevcut. Bu çalışmalar ışığında seracılığın gelişeceğini ilimize artı bir değer katacağına inanıyorum. Çiftçilerimizin ürünü bol, hasadı ve kazancı bereketli olsun." dedi.

Ziyarete, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Valilik Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz ve İl Genel Meclis üyesi Tevfik Ayvalık da katıldı.

Kaynak: AA