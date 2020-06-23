Vali Gürel: "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Gürel: "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik"

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte artan korona virüs (kovid-19) vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik" dedi.

Vali Gürel:
23.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:45

Karabük Valisi Fuat Gürel, kentte artan korona virüs (kovid-19) vakalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik" dedi.

Vali Gürel, valilik makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesi hastanede hiçbir hastanın kalmadığını, Karabüklüler olarak bu işin üstesinden geldiklerini söyledi.

Tüm Türkiye'de kontrollü sosyal hayat sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran'dan itibaren büyükşehirlerin giriş çıkışlarındaki kontrol kısıtlaması kaldırıldığını, Sağlık Bakanlığının yayınladığı kuralların uygulanmasının başladığını ifade eden Gürel, "Birçok yerde kaldırılmasına rağmen biz ilimizin giriş çıkış noktalarında özellikle Karabük'te kalmak isteyen vatandaşlarımızın kayıtlarını hala alıyoruz, bunu bırakmadık. Ama 1 Haziran'dan sonra hemen bir yoğunluk oldu. Özellikle büyükşehirlerin kayıtlarını almaya devam ettik, şimdi tamamını alıyoruz, gelen sayısı azaldı. Diğer taraftan burası turizm kenti gelip giden insanlar var. Bu süreç içerisinde kontrollü sosyal hayatı belki biraz yanlış anladık, eski normale döndüğümüzü zannederek... Karabüklü olup, büyükşehirlerde oturan birçok vatandaşımız var. Bayram öncesi bu vatandaşlarımıza rica ettik 'gelmeyin' dedik. Onlar kontrollü sosyal hayatla beraber anne babalarını, memleketlerini ziyarete geldiler ya da buradan bir kısım insanlar hastaneye giden vatandaşlarımız var. Vakaların bazılarının bulaşmaları oralardan kaynaklı, başka yerde ticaretle uğraşan insanlarımız var bulaşmalar oralardan kaynaklı" dedi.

"Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik"

Bunlar vesilesiyle kentte bir vaka artışı olduğunu aktaran Vali Gürel, "İlk başta sayı azdı son bir kaç gündür vaka sayımızda maalesef biraz öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik. Tedbirlerimiz baştan beri devam ediyor. Bu bizi korkutmasın, bizi tedirgin etmesin ama tedbirlerimizin alınması hususunda gayretimizi tetiklesin diye özellikle söylüyorum. Bizler devlet olarak her türlü tedbiri alıyoruz, bu saatten sonra vatandaşların alması gereken tedbir ve uyması gereken kurallar var" diye konuştu.

Karabük'te 5 binin üzerinde işyerinde denetim yapıldığını açıklayan Gürel, şöyle konuştu:

"14 Mayıs itibariyle ilimizde özellikle şehir merkezlerimizde maske takma zorunluluğu getiren ilerden bir tanesiyiz. Bunu telkinlerle ikazlarla yürütmeye çalıştık. Vaka sayımızın artmasındaki sıkıntının şuralardan kaynaklandığını düşünüyorum: Dışarıdan gelen insanlar kimi ziyarete geliyor? Annesini, babasını, sevdiklerini, akrabalarını ziyarete geliyor. Bunlar geldiğinde, hasta olduğunu bilmiyor, süper taşıyıcı başka şeyler deniliyor, bunlar belirti göstermeyen insanlar. Bunlar hasta olmadığını düşündüğü için diğer yakınlarıyla temas halinde oluyor ya da arkadaşlarıyla temas halinde olduğu için bir şekilde buralara bulaştırılmış oldu. Düğün sezonu yaklaştı. Bundan sonraki süreçte nişan, düğün, sünnet düğünleri alakalı başka sorunlar karşımızda duruyor. "

Hastanede yatan vaka sayının 80'in üzerinde olduğun vurgulayan Gürel, "Bunların birçoğunun semptomu yok. Bir süre sonra onları evlerinde takibe başlayacağız. Çünkü hastanemizin kapasitesinin altında, yönetebilir durumdayız ama hiç kimsenin hastalanmasını istemiyoruz. Geçenlerde 54 yaşında bir vatandaşımız rahmetli oldu, biz belli yaşında üzerindeki insanlar ve kronik hastaların bu vakalarda kaybedildiğini düşünüyorduk maalesef böyle bir vakada karşımıza çıktı. Herkes üzerine düşen görevi yaparsa inşallah çok kısa bir süre içerisinde bu virüsten hem il hem de ülke olarak kurtulmuş olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Karabük'te 7 bin 349 test yapıldı

Kentte şu ana kadar 16 binin üzerinde insanın telefonla arandığını belirten Gürel, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Sağlık Müdürlüğü ekipleri bunları takip ediyor. Şuana kadar 5 binin üzerindeki insanın evine ziyarete gidilmiş. Polis, jandarma vefa sosyal destek grupları ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hem belirtisi olup olmadığı hem de karantina sürecine uymaları hususunda ziyaret yapıyorlar. 7 bin 349 kişiye şuana kadar test yapmışız. Bizim aslında ilimiz test sayımız azdı bu süreçte 7 bin 349 büyük bir rakam Türkiye ortalaması üzerinde bir yerdeyiz. Karabük olarak iyi bir aşamadayız. Vaka sayımız artış olabilir ama diğer illerde de arttığını bildiğimiz için belli bir yerlerde duruyor inşallah yakında da inmeye başlayacak. İnşallah bizde de bir haftaya kadar rakamları belli bir aşamaya getireceğiz. Yoğun bakımda yatan iki hastamız var. Bu vaka sayısı arttıkça entübe veya yoğun bakımlık hastalara da denk gelebilir. Evlerimizde yaşlı büyüklerimiz, kronik hastalarımız var, sadece onlarda olmaya biliyor, artık gençlerde etkilenebiliyor, virüsün fazla alınmasıyla ilgili sıkıntılarda olabiliyor. Onun için hiç kimsenin oralara düşmesini istemeyiz. Sayı bizi korkutmuyor, yoğun bakıma düşen hasta sayısı korkutuyor. İnşallah insanlarımız yaşar, hiç kimsenin ölmesini istemeyiz. Bütün gayretimizi insanları yaşatmak için." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı Haber
İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Haber
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Haber
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a...
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
Maske takmayan vatandaş, özgüven dolu sözleriyle kendisini savundu
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Safiye Soyman İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Adem Büyük Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Sel Bursa Karar Beşiktaş
Şu an buradasınız: Vali Gürel: "Öngörümüzün ötesinde artış olduğunu tespit ettik" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 15:37:07. #1.14#
title