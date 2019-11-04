Vali Gürel okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi

04.11.2019 18:26

Karabük Valisi Fuat Gürel, Şehit Şendoğan Topçu ve Esentepe Ortaokulu'na yaptığı ziyaretlerde öğrencilerle bir araya geldi.



Göreve başladığı ilk günlerde eğitime büyük önem veren ve düzenli olarak ilde bulunan okullara ziyaretler gerçekleştiren Vali Fuat Gürel, Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu ile Esentepe Ortaokulunu ziyaret ederek, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Şehit Şendoğan Topçu İlkokulu ile Esentepe Ortaokuluna gerçekleştirdiği ziyarette öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Gürel'e, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir eşlik etti.



Okul Müdürü İbrahim Danışman'dan okul ile ilgili bilgiler alan Vali Gürel daha sonra anasınıfı öğrencilerini ziyaret etti. "Masallar Diyarı" adlı projeyi yürüten anasınıfındaki Minik öğrencilere masal okuyan Vali Gürel, bir süre sohbet ettiği miniklere çeşitli hediyeler verdi.



İlkokul ve ortaokul sınıflarını da ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Gürel, eğitim hayatlarında başarılar dilediği öğrencilere ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.Öğretmenler odasında okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyen Vali Fuat Gürel, okul müştemilatında incelemelerde bulunduktan sonra okuldan ayrıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA