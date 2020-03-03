Vali Gürel okul ziyaretlerine devam ediyor

03.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:17

Karabük Valisi Fuat Gürel, Fatih İlkokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ve Fatih İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.



İlk ziyaretini Fatih İlkokuluna yapan Gürel, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Okul Müdürü Ömer Çatak'dan okul ile ilgili bilgi alarak okul öncesi sınıfını ziyaret eden Gürel, minik öğrencilerle bir süre sohbet ederek çikolata ikram etti.



Fatih Sultan Mehmet ve Fatih İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği sınıf ziyaretinde öğrencilerle gelecek hedefleri konusunda bir süre sohbet eden Vali Gürel, kitap hediye ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyerek ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.



Öğretmenler odasında okulda görevli öğretmenlerle bir araya gelerek talep ve isteklerini dinleyen Gürel, "Eğitim bizim oldukça önemsediğimiz bir konu çocuklarımıza hayatı yaşamı bilimi sanatı ve ileride karşılarına çıkacak her türlü bilgiyi vermek zorundayız. Teknoloji olanca hızıyla ilerliyor, bu ilerlemeyi kendimize eğitim ortamımıza adapte etmeliyiz. Dijital dünyanın içerisinde hapsolan gençlerimizi çocuklarımızı bu hayatın içinden almalıyız öğrencilerimiz sosyal hayatta var olması tutunması dünya ile iç içe, barışık olabilmesi adına da başka etkinlikler yapmalı diğer öğrencilerle etkileşim içinde olabileceği spor kültür ve sanatsal etkinlikler icra etmeliyiz" dedi.



Vali Gürel'e İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu ve Müdür Yardımcısı Nevzat Akbaş eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA