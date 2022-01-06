Vali Gürel, öğrencilerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, öğrencilerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Kent merkezindeki sinema salonunda düzenlenen etkinlikte, filmi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Vali Gürel, herkesi filmi izlemeye davet etti.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

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