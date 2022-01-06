Vali Gürel, öğrencilerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Gürel, öğrencilerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Vali Gürel, öğrencilerle
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, öğrencilerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, öğrencilerle "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Kent merkezindeki sinema salonunda düzenlenen etkinlikte, filmi izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Vali Gürel, herkesi filmi izlemeye davet etti.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.

Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

Camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözaltına alındı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title