Vali Gürel öğrencilerle birlikte 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Haberler
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Vali Gürel öğrencilerle birlikte 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

Vali Gürel öğrencilerle birlikte 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini öğrencilerle birlikte izledi.

TRABZON (İHA) - Karabük Valisi Fuat Gürel ve il protokolü Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini öğrencilerle birlikte izledi.

Vali Fuat Gürel, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017 tarihinde hain teröristler ile girilen çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini eşi Özlem Aras Gürel, il protokolü ve öğrencilerle birlikte izledi. Şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak 2022'de gösterime giren iki kahramanın öyküsünün anlatıldığı filmi izleyen salondakilere duygusal anlar yaşadı. - KARABÜK

Vali Gürel öğrencilerle birlikte 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

Vali Gürel öğrencilerle birlikte 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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