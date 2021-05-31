Vali Gürel, Milli Boksörleri Ziyaret Etti.
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Vali Gürel, Milli Boksörleri Ziyaret Etti.

Vali Gürel, Milli Boksörleri Ziyaret Etti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, Antrenörleri Baykan Arslan nezaretinde Yeni Mahalle Merkez 2500 kişilik Kapalı Spor Salonunda antremanlarına devam eden Boks Takımını ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Antrenörleri Baykan Arslan nezaretinde Yeni Mahalle Merkez 2500 kişilik Kapalı Spor Salonunda antremanlarına devam eden Boks Takımını ziyaret etti.

Kariyerinde Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya 2. liği başarıları bulunan Milli Boksörümüz Elif Güneri ve şampiyonalara hazırlanan sporcularla bir süre sohbet eden Vali Gürel, antrenör Baykan Arslan ve boks takımı sporcularına başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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