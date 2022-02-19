Vali Gürel, kurum ziyaretlerini sürdürüyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek İşletme Müdürü Aydın Kırımlı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kırımlı, 2021'de Karabük Orman İşletme Müdürlüğü olarak 157 milyon 489 bin 816 lira gelir, 71 milyon 435 bin 268 lira gider gerçekleştirdiklerini, 86 milyon 54 bin 547 lira kar elde ederek bu alanda işletme müdürlüğünün rekorunun kırıldığını belirtti.

Kırımlı, 47 hektar alanda çalışmalar yapılarak yeni ormanlar tesis edildiğini aktararak, 125 bin 823 fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Çalışmalar için Kırımlı'ya teşekkür eden Vali Gürel, kurum personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerinde Gürel'e, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş ile İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci de eşlik etti.