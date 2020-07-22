Vali Gürel, köy muhtarlarıyla bir araya geldi Karabük Valisi Fuat Gürel, merkez ilçeye bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, merkez ilçeye bağlı köylerin muhtarlarıyla bir araya geldi.

Vali Gürel başkanlığında Valilik büyük toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Barboros Baran, kaymakam adayları Mehmet Kaan Kini ve Okan Ayaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Yıldırım, yatırımcı kurum müdürleri ile merkez ilçe köy muhtarları katıldı.

Toplantıda, yatırımcı kurum müdürleri tarafından köylere yapılan, yapımı devam eden ve biten çalışmalar ile kurumlar tarafından verilen hizmetler hakkında Vali Gürel ve muhtarlara bilgiler verildi.

Köy muhtarlarının talep ve isteklerini bildirdiği ve Kurban Bayramı dolayısıyla köylerde alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri hakkında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, köy muhtarları alınmasını istedikleri tedbirler hakkında düşüncelerini ifade etti.

Kaynak: AA