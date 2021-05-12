Vali Gürel, kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutlayarak, halkı uyardı
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Vali Gürel, kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutlayarak, halkı uyardı

Vali Gürel, kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutlayarak, halkı uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki heyet ile birlikte kontrol noktalarını gezip, güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramını kutlayarak mezarlık ziyaretleri konusunda vatandaşları uyardı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, beraberindeki heyet ile birlikte kontrol noktalarını gezip, güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramını kutlayarak mezarlık ziyaretleri konusunda vatandaşları uyardı.

Karabük Valisi Fuat Gürel Ramazan Bayramı dolayısıyla, kentin farklı noktalarında kurulan uygulama noktalarını ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Soğuksu Makasbaşı kapanma noktasından ziyaretlere başlayan Gürel'de denetimlere katılarak sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Karabük Valisi Fuat Gürel, son günlerde Türkiye genelinde olduğu gibi Karabük'te vaka sayılarında azalma olduğunu belirtti.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin kontrol ve uygulama noktalarında 24 saat esasına göre görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini ifaden eden Gürel, "Karabük merkezde 5 tane kapanma noktamız var. Bunlar 24 saat esasına göre denetim yapmaktadırlar. Toplam emniyet personelimiz 969, jandarma da 727 personelimizle tüm ekiplerimiz sahadalar. Aylardır bu işin üstündeler" diye konuştu.

"97 bin aşılama yapıldı"

"Pandemi sürecinde asıl beklenen asıl sonuca ulaşacağımız olan aşılama sürecini takip ediyoruz" diyen Gürel, "Aşılama ile ilgili de tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de büyük bir başarı ile hızlı bir şekilde devam etmekte. 97 bin civarında bir aşılama yapıldı. Bunun 56 bini birinci doz, 41 bini de ikinci doz olarak devam etmektedir. Ramazan boyunca bir yavaşlama oldu ama Pazartesi itibariye de hızlı bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımız ziyaretlerini bayram sonuna bırakırlarsa mutlu oluruz. Hareketliliği azaltabilirsek Kovid-19 ile mücadelemizde başarılı oluruz. Biraz sabırlı olmakta fayda var" ifadelerine yer verdi.

Vali Gürel, il protokolü ile birlikte daha sonra Beşbinevler Şehitliği ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde Müftülük görevlileri tarafından tüm şehitler için dua edildi. Yapılan duanın ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. - KARABÜK

Vali Gürel, kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutlayarak, halkı uyardı
Vali Gürel, kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutlayarak, halkı uyardı
Vali Gürel, kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutlayarak, halkı uyardı
Vali Gürel, kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutlayarak, halkı uyardı
Vali Gürel, kontrol noktalarındaki polislerin bayramını kutlayarak, halkı uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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