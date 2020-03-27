Vali Gürel, kaymakamlarla video konferans aracılığı ile toplantı yaptı Karabük Valisi Fuat Gürel video konferans yöntemiyle kaymakamlarla toplantı yaptı.

Karabük Valisi Fuat Gürel video konferans yöntemiyle kaymakamlarla toplantı yaptı. Gürel, toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Vefa Sosyal Destek Grupları"nın çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kaymakamlara tek tek bağlanan Gürel, yapılan çalışmaları dinledi, yapılması gereken işlemlerle ilgili de talimat verdi. Kaynak: AA