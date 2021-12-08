Vali Gürel, "Karabük OSB'de boş arsamız kalmadı, tamamı doldu."

KARABÜK (Habermetre) - KARORSAN 1. Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Polisevinde gerçekleştirilen toplantıya KARORSAN Yönetim Kurulu Başkanı Vali Fuat Gürel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Murat İnan, Yönetim Kurulu üyeleri Cenk Gedikoğlu, İlhan Özçelik ve Yunus Çelik, Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddecileri Derneği Başkanı Pehlivan Baylan, KARORSAN Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların Yönetim Kurulu Başkanları, Müteşebbis Heyet üyeleri ile Bölge Müdürü Alper Tolga Saka katıldı.

Divan Başkanlığını Mustafa Çelenli ile M. Yunus Çelik'in yaptığı toplantıda Karabük OSB Müteşebbis heyeti seçimi ile Yönetim Kurulu seçimi gerçekleştirildi.

Müteşebbis Heyet Seçiminin ilimize ve Karabük OSB'de faaliyet gösteren firmalarımıza hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Fuat Gürel, "Karabük Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak Belediye Başkanımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve sizlerin destekleri ile organize sanayi bölgesinin özellikle alt yapı eksikliklerini gidermek için büyük gayretler içerisine girildi. Milletvekillerimizle yaptığımız girişimler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ve Bürokratların destekleri ile alt yapı ihalesinin yapılmasını sağladık. Bu arada elektrik ihalesini de yaptık. Bu iki iş inşallah kısa süre de bitecek. Atıksu bertaraf tesisinin ihalesini de 2022'de yapmayı planlıyoruz. Bu üç iş tamamlandığında Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı çalışmaları tamamlanmış olacak ama sizlerin yatırımları devam ediyor, şu anda birkaç firmamızın çok ciddi yatırımları devam ediyor. Birkaç firmaya yer tahsisi yaptık onlarında bu çalışmalar devam ederken girip hızlı bir şekilde en azından hafriyat işlerini belli bir aşamaya getirmeleri gerekiyor, bunun içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Karabük Organize Sanayi Bölgesi bölgemizin en güçlü Organize Sanayi Bölgelerinden biri haline geldi, doluluk oranında belli bir aşamadayız, yatırım devam eden işletmeler var ve boş arsamız kalmadı, tamamı doldu. Devam eden proje aşamasında olan yatırımlarımız var inşallah bundan sonraki süreçte Eskipazar'a yoğunluk vereceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın ilimize gerçekleştirdiği ziyarette "Eskipazar Organize Sanayi Bölgesini ihtisas sanayi bölgesi olmaktan çıkarıp karma organize sanayi bölgesi yapmak istiyoruz" dedik, Bakanımız kabul etti ve inşallah yakın bir tarihte karma OSB olarak tüm sektörlere açık bir hale gelecek ve bütün yatırımcılarımızı bekliyoruz. Sizlerden ricam siz ya da başka arkadaşlarımızı yatırım yapmak isterlerse Eskipazar'a bekliyoruz, bölgemizin en önemli ikinci yatırımı olacak inşallah. Kamulaştırma çalışmalarında %90'lara geldik, biraz daha işimiz var ama niyetimiz 2022'de başarabilirsek oranında alt yapı ihalesine çıkmak bununla ilgili de çok yoğun bir çalışmamız var. İnşallah o bölgemizde de Karabükmüzün istihdamını artıracak, sanayisini güçlendirecek başka bir yatırımı Karabük'ün gündemine almış olacağız. Özellikle Karabük'te yatırımın ve istihdamın artırılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, bunlar Karabük için çok önemli.

Demir çelik sektörü ihracat hususunda çok iyi yerlere geldi, sizlere de teşekkür ediyorum. Özellikle ihracat yapan firmalarımız 2021 yılı içerisinde hem ilimizin hem de ülkemizin rekor kırmasına sebep oldu, önümüzde ki süreçte de bu devam edecek. Sizlere bol kazançlı günler diliyorum, bizlere verdiğiniz görevleri inşallah layığı ile yerine getireceğiz.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürüne ekibine Yönetim Kuruluna ve Belediye Başkanımız teşekkür ediyorum, onlarda çok güzel çalışmalar içindeler. Karabük Organize Sanayi Bölgesi alt yapısını hızlı bir şekilde bitirip güzel bir hale getireceğiz, ama bu kış biraz zorluk yaşayacağınızın farkındayız ama sabırla bu süreci atlatırsak çok sağlam bir alt yapı ile önümüze bakmış olacağız. Genel kurulumuzun ve müteşebbis heyetimizin hayırlı olmasını diliyorum. "diye konuştu.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerini sunması ile sona erdi.

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