Vali Gürel kar nedeniyle yolda kalanları öğrenci yurdunda ziyaret etti

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, olumsuz hava koşulları nedeniyle bekletilen otobüslerin yolcularını misafir edildikleri öğrenci yurtlarında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda mahsur kalanların Soğuksu öğrenci yurdunda misafir edilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gürel, meteorolojik uyarılarla birlikte tüm hazırlıkları tamamladıklarını kaydederek, şunları ifade etti:

"Görevimiz vatandaşlarımızın her koşulda yanlarında olmak. Bu şiarla hazırlandık. İl genelinde bir sıkıntımız bulunmuyor ancak Gerede-Düzce ile Gerede-Ankara otobanında ve devlet kara yolunda yaşanan sıkıntı nedeniyle vatandaşlarımızı yurtlarımızda ağırlıyoruz. Devletimiz güçlü ve milletinin yanında. Kış mevsimini ağır geçiriyoruz ama tüm ekiplerimizle sahadayız. 24 saat görev yapıyoruz. Bu anlamda fedakarca çalışan ekiplerimize ve görev alan personelimize teşekkür ediyorum."