Vali Gürel iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu
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Vali Gürel iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu

Vali Gürel iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, 5000 Evler Mahallesinde faaliyet gösteren marketleri ziyaret ederek iş yeri sahipleri ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 5000 Evler Mahallesinde faaliyet gösteren marketleri ziyaret ederek iş yeri sahipleri ile vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu.

Vali Gürel, marketlerde, hizmet alanı büyüklüğünün onda bir oranında belirlenen maksimum müşteri sayısını market girişlerine asmaları konusunda market yetkililerine uyarılarda bulundu.

Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmaması, müşterilerin en az bir metre mesafe ile sıra beklemeleri hususlarında market yetkililerine uyarılarda bulunan Gürel, alışveriş yapan müşterilere alışveriş esnasında mutlaka eldiven kullanmaları, her aileden sadece bir kişinin alışveriş için marketlere gelmesi, alışverişe çocukların getirilmemesi, maske ve mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyardı.

Denetimlerde Vali Gürel'e, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse eşlik etti. - KARABÜK

Vali Gürel iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu
Vali Gürel iş yeri sahipleri ile vatandaşlara uyarılarda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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