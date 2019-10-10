Vali Gürel, iş adamları ile bir araya geldi

10.10.2019 19:20

Karabük Valisi Fuat Gürel, düzenlenen toplantıda kentteki iş adamları ile bir araya gelerek sıkıntı ve taleplerini dinledi.



Karabük Özel Sektör Demir Çelik Haddeciler Derneği Başkanı Pehlivan Baylan tarafından organize edilen toplantıda Dernek üyesi sanayici işadamlarıyla bir araya gelen Vali Fuat Gürel, işadamlarının taleplerini ve sorunlarını dinledi. Sohbet ve karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen toplantıda Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olacak olan Filyos Limanı başta olmak üzere KARORSAN alt ve üst yapı çalışmaları hakkında fikir teatisinde bulundular.



Toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Dernek Başkanı Pehlivan Baylan ve Dernek üyesi sanayici işadamları katıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA