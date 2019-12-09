Vali Gürel İnsan Hakları Günü'nü kutladı

09.12.2019 17:15 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:19

Karabük Valisi Fuat Gürel, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gürel, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 71 yıl önce 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edildiğini belirtti.



Türkiye'de ise 6 Nisan 1949'da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin onaylanarak kabul edildiğini ifade eden Gürel, şunları kaydetti:



"İnsanların yaşama ve korunma talebini karşılama amacı doğrultusunda, onlara çok çeşitli hak ve özgürlükler tanıyan beyannamenin kabulünü takip eden yıllarda 10 Aralık, tüm dünya ülkeleri ve ülkemizde İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. İnsan Hakları Beyannamesi insanın insan olmaktan kaynaklanan değerini vurgulayan, onun hak ve özgürlüklerini tanıyan ve tanıtan bir beyannamedir. İnsan haklarının 'anayasası' olarak tanımlanan bu beyanname, insana onurlu bir yaşam sağlamak için herkesin; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal düşünce, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş ve benzeri herhangi bir ayrım gözetmeksizin beyannamede yer alan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabileceğini hüküm altına almıştır. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin evrensel değerler olduğu gerçeği ülkemizde de tam anlamıyla özümsenmiş ve insan haklarına saygı anayasamızın değiştirilemez ilkeleri arasında yer almıştır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabulünün 71. yılında hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılıkların yok olduğu, insan hakları ihlallerinin olmadığı sevgi, saygı ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımızın ve tüm dünya milletlerinin 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutluyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA