Vali Gürel, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgiler aldı Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret edere il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret edere il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum çalışmaları ve pandemi sürecinde il genelinde yürütülen iş ve işlemler hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı'dan bilgi aldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kentte belirlenen bin 122 hanede, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 45 kişilik 15 filyasyon ekibi tarafından yürütülen korona virüse (Covid-19) karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için yapılan test çalışmaları hakkında Vali Gürel'e bilgi verdi. Vali Gürel ayrıca, hastanelerde yatan hastaların son durumları tedavi sürecleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs tespiti için yetkilendirilmesi yapılan Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan testler hakkında da bilgiler aldı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 ile mücadele kapsamında kentte alınan sağlık önlemlerinin de değerlendirildiği görüşmede Vali Gürel, salgın sürecinde başarılı ve fedakar çalışmalar yürüten tüm sağlık personeline teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA