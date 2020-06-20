Vali Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
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Vali Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum çalışmaları ve pandemi sürecinde il genelinde yürütülen iş ve işlemler hakkında İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Vali Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti
20.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:00

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, kurum çalışmaları ve pandemi sürecinde il genelinde yürütülen iş ve işlemler hakkında İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'dan bilgi aldı.

Ahmet Sarı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Karabük'te belirlenen 1122 hanede, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 45 kişilik 15 filyasyon ekibi tarafından yürütülen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ülkedeki bağışıklık ve hastalık taşıma düzeylerinin tespiti için yapılan test çalışmaları başta olmak üzere, hastanelerde yatan hastaların son durumları tedavi süreçleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 tespiti için yetkilendirilmesi yapılan Halk Sağlığı Laboratuvarında yapılan testler hakkında Vali Gürel'e bilgiler verdi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 ile mücadele kapsamında Karabük'te alınan sağlık önlemlerinin de değerlendirildiği görüşmede Vali Gürel, salgın sürecinde başarılı ve fedakar çalışmalar yürüten tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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