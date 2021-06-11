Vali Gürel, İl Çocuk Hakları Komitesi Üyelerini Kabul Etti.

Vali Fuat Gürel, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Çalış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kıymet Boztaş ile İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerini misafir etti.

Vali Fuat Gürel, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mustafa Çalış, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Kıymet Boztaş ile İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerini misafir etti.

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış tarafından 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü hakkında bilgilerin verildiği ziyarette İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri kendilerini tanıtarak okul hayatları ve komitedeki görevleri hakkında Vali Fuat Gürel'e bilgiler verdiler.

12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal farkındalığın ve sosyal sorumluluğun artırılması açısından anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Vali Fuat Gürel, "Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın, eğitim alarak geleceğe hazırlanması gereken bir dönemde sağlık ve güvenliklerini, sosyal ve fiziksel gelişmelerini olumsuz yönde etkileyen çalışma yaşamında bulunmaları, kabul edilebilir bir durum değildir. Çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında ülkemizde yürütülen çalışmalara, yalnızca kamu kurumları değil, sivil toplum örgütleri, gönüllü kuruluşlar, işçi sendikaları, işveren örgütleri, eğitimciler ve medya da destek olmalıdır. Çocuklarımıza hak ettikleri yaşam koşullarını sağlamak en temel hedefimizdir. "diye konuştu.

Komite üyesi çocukların kendisine yönelttiği soruları da yanıtlayan Vali Fuat Gürel, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirerek İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerine çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre