Vali Gürel, Genç MÜSİAD üyeleri ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Genç Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Bekir Uluçay, yönetim kurulu ve dernek üyeleri ile sohbet toplantısında bir araya geldi.

Karabük Öğretmenevinde tanışma havasında başlayan sohbet toplantısında Başkan Uluçay, Genç MÜSİAD Karabük Şubesi olarak kentte yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Gürel'e bilgiler verdi.

Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet toplantısında kentin ekonomik ve genel durumu hakkında gençlerle istişarelerde bulunan Vali Gürel, "Gençlerimizin bu şekilde aktif olması bizleri son derece memnun ediyor. Ayrıca sizlerin bu şekilde birlik beraberlik içinde olmanız ülkemiz adına ümit vericidir. Hepinizi tebrik ediyorum." diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA