Vali Gürel: "Geçen hafta 5 vakamız gerçekleşti"
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Vali Gürel: "Geçen hafta 5 vakamız gerçekleşti"

Karabük'te geçen haftadan bugüne 5 vaka görüldüğünü açıklayan Vali Fuat Gürel, il dışından gelenleri ev karantinalarına tabi tutacaklarını söyledi.

Vali Gürel:
02.06.2020 19:18 | Son Güncelleme: 02.06.2020 19:21

Karabük'te geçen haftadan bugüne 5 vaka görüldüğünü açıklayan Vali Fuat Gürel, il dışından gelenleri ev karantinalarına tabi tutacaklarını söyledi.

Vali Fuat Gürel, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda il dışından gelenler için uygulanan yurt karantinalarının kaldırıldığını duyurmuştu. Yaz tatili veya ziyaret amaçlı kente gelecek olan vatandaşlar için ev karantinalarının başladığını ifade eden Gürel, "Türkiye'nin birçok büyükşehrinden hemşehrilerimiz var. İlimize gelmeye başladılar. Yaz tatilinde anne ve babalarını ziyaret etmeye başladılar. İşin doğrusu özellikle geldikleri hanelerde kronik hastalığı bulunan, belli bir yaşın üstünde olan anne babaları varsa hemşehrilerimiz biraz daha gelmese aslında iyi olur. Zorunlu olarak gelmekte olan arkadaşlarımızı da evlerinde karantina süreçlerinde tutacağız. Kısa süreli gelenlere de kısa süreli tabi tutacağız. Yani 2 günlüğüne gelecekse 2 günlüğüne, 5 gün gelecekse 5 günlüğüne, 14 gün gelecek olanı da 14 gün takip edeceğiz" diye konuştu.

Gürel, korona virüs salgınının kente büyükşehirlerden geldiğini hatırlattı.

"Geçen hafta 5 vakamız gerçekleşti"

Korona virüs salgını için "Bir süre daha bizimle yaşayacak" diyen Gürel, "İlimizde bu hastalık bitmişti aslında, belli bir aşamaya getirmiştik ama geçen hafta 5 vakamız gerçekleşti. Onları takip ediyoruz. Etraflarına bakıldı, şu an için sıkıntı olmadığı anlaşıldı. Bu hastalık biraz daha bizimle beraber yaşayacak. Bizim artık bu süreçten sonra kendimizi, sevdiklerimizi ve toplumu korumak adına bu kurallara hep birlikte uymak gerekiyor. Karabüklüler bu konuda çok hassasiyet gösterdiler. Teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu hassasiyetimizi devam ettirirsek bu hastalıktan en az zararla çıkmış oluruz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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