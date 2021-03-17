Vali Gürel esnafları esnafları denetledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Gürel esnafları esnafları denetledi

17.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 14:04
Vali Gürel esnafları esnafları denetledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kontrollü Normalleşme Dönemi Dinamik Denetim Modeli kapsamında Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ile birlikte Safranbolu'da gerçekleştirilen dinamik denetimlere katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kontrollü Normalleşme Dönemi Dinamik Denetim Modeli kapsamında Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ile birlikte Safranbolu'da gerçekleştirilen dinamik denetimlere katıldı.

Safranbolu Sadri Artunç Caddesi'nde faaliyet gösteren işletmeleri gezerek hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Fuat Gürel, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunda sürecin olumlu şekilde ilerleyeceğine vurgu yaparak, "Sağlık Bakanlığının verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka tablosunda ilimiz orta risk (sarı) grubunda yer alıyor. Özellikle yeni açılan yeme içme yerlerindeki esnafın çok dikkatli olması gerekiyor. Son günlerde vaka sayılarında bir yükselme söz konusu, vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetinin devam etmesini bekliyoruz. Hep birlikte mücadele edersek başarırız. İnşallah kısa sürede bu işin üstesinden gelmiş olacağız" diye konuştu. - KARABÜK

Vali Gürel esnafları esnafları denetledi
Vali Gürel esnafları esnafları denetledi
Vali Gürel esnafları esnafları denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Nükhet Duru Türkan Şoray Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Korona Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Gürel esnafları esnafları denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 14:06:10. #1.14#
title