Vali Gürel'e ziyaret Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü daire başkanlarından Tarık Karkınçam'ı makamında kabul etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü daire başkanlarından Tarık Karkınçam'ı makamında kabul etti.

Karkınçam ile makamında bir süre görüşerek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Vali Gürel, Karkınçam'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven de yer aldı.

Kaynak: AA