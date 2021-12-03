Vali Gürel'e "Yunus Emre" Ziyareti

Vali Fuat Gürel, Ovacık Kaymakamı Osman Kurt ve beraberindeki Ovacık İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aykutlu, Ovacık Şehit Mustafa Kızılkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Gülsüm Makul ile 10. Sınıf Öğrencisi Duygu Ela Şahinol'u makamında kabul etti.

2021 Yılının Yunus Emre Yılı olarak ilan edilmesi nedeniyle Ovacık Şehit Mustafa Kızılkaya Çok Programlı Anadolu Lisesinde "Yunus Emre" konulu resim sergisi açan 10. Sınıf Öğrencisi Duygu Ela Şahinol kendi el emeği ile yapmış olduğu Yunus Emre'nin sözlerinden "Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. " sözünün yer aldığı tabloyu Vali Fuat Gürel'e takdim etti.

El emeği göz nuru tablo için Duygu Ela Şahinol'a teşekkür eden Vali Gürel öğrencimize başarılar diledi.

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