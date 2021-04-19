Vali Gürel'e Turizm Haftası ziyaretleri sürüyor
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Vali Gürel'e Turizm Haftası ziyaretleri sürüyor

Vali Gürel'e Turizm Haftası ziyaretleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, Turizm Haftası kapsamında ziyaretçilerini ağırladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Turizm Haftası kapsamında ziyaretçilerini ağırladı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve turizm sektör temsilcilerinden oluşan heyet, Vali Gürel'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gürel, Karabük'ün tüm ilçeleriyle turizmde hak ettiği yere gelmesi için el birliği içinde çalışmaya gayret göstereceklerini söyledi.

Gürel, heyetin ve turizm sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile sektör çalışanlarının Turizm Haftası'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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