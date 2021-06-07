Vali Gürel'e Dünya Çevre Günü Ziyareti
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Vali Gürel'e Dünya Çevre Günü Ziyareti

Vali Gürel'e Dünya Çevre Günü Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk, Müdür Yardımcısı Nazan Şentürk ile birlikte Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Dünya Çevre Günü kutlamaları kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk, Müdür Yardımcısı Nazan Şentürk ile birlikte Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Çiçek Takdimi ile başlayan ziyarette İl Müdürü Öztürk, Çevre Haftası kapsamında yapılacak olan etkinlikler hakkında Vali Gürel'e bilgi verdi.

Nazik ziyaretleri için Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Öztürk ve Müdür Yardımcısı Nazan Şentürk'e teşekkür eden Vali Gürel, yaşamak için doğanın insana değil, insanın yaşamak için temiz bir doğaya ihtiyaç duyduğu ifade ederek, "Canlı ve cansız bütün varlıkların yaşam kaynağı olan doğayı korumak, dünyanın ve insanların geleceği, yaşanabilir bir dünya için çevre ile ilgili duyarlılığımızı her zaman canlı tutmalıyız. Bizler temizlik hususunda, çevre düzeni ve canlıyı koruma konusunda hassasiyetleri olan köklü bir medeniyetin mensupları olarak en önemli vazifemiz, üzerinde yaşadığımız, tüm insanlığın ortak malı olan dünyamızı çocuklarımıza zarar vermeden yaşanabilir olarak miras bırakmak olmalıdır. Böylesi günler bu bilincin oluşması ve davranış haline dönüşmesi için önemli farkındalık günleridir. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyor, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü ve Çevre Koruma Haftamızı kutluyorum. "diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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