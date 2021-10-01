Vali Gürel'e 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Gürel'e "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" Ziyareti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Gürel'e

Camiler ve Din Görevleri Haftası münasebetiyle Müftü Yardımcıları Mahmut Emin ve Merve Yumlu, Şube Müdürleri Abdulkadir Öztürk ve Dursun Yoldaş, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Camiler ve Din Görevleri Haftası münasebetiyle Müftü Yardımcıları Mahmut Emin ve Merve Yumlu, Şube Müdürleri Abdulkadir Öztürk ve Dursun Yoldaş, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yıl ki temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" olarak belirlendiğini ifade eden Müftü Yardımcısı Mahmut Emin, hafta münasebetiyle yapılacak etkinlikler hakkında Vali Gürel'e bilgiler vererek günün anısına kitap hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, Müftü Yardımcıları Mahmut Emin ve Merve Yumlu, Şube Müdürleri Abdulkadir Öztürk ve Dursun Yoldaş nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Binali Yıldırım Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ebru Şallı Kubilay Aka Gülben Ergen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Lionel Messi Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Aziz Sancar Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Gürel'e 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' Ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:19:53. #1.12#