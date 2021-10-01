Camiler ve Din Görevleri Haftası münasebetiyle Müftü Yardımcıları Mahmut Emin ve Merve Yumlu, Şube Müdürleri Abdulkadir Öztürk ve Dursun Yoldaş, Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftasının bu yıl ki temasının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Cami, Din Görevlileri ve Vefa" olarak belirlendiğini ifade eden Müftü Yardımcısı Mahmut Emin, hafta münasebetiyle yapılacak etkinlikler hakkında Vali Gürel'e bilgiler vererek günün anısına kitap hediye etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Gürel, Müftü Yardımcıları Mahmut Emin ve Merve Yumlu, Şube Müdürleri Abdulkadir Öztürk ve Dursun Yoldaş nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftasını tebrik etti.

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