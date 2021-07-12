Vali Gürel'e 11 Temmuz "Dünya Nüfus Günü" Ziyareti

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman beraberinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personellerinden oluşan heyet ile birlikte 11 Temmuz "Dünya Nüfus Günü" dolayısıyla Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Kahraman beraberinde İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü personellerinden oluşan heyet ile birlikte 11 Temmuz "Dünya Nüfus Günü" dolayısıyla Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret etti.

İl Nüfus Müdürü Kahraman ve Müdürlük Personeline ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Vali Gürel, makam ziyaretinin ardından Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı müdürlük personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre