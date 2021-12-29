Vali Gürel, Devlet-Vatandaş Buluşmalarında Vatandaşlarımızı Dinliyor.

Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirdikleri Devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan "Halk Günü" Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Görüşmelere katılan vatandaşlarımız ile tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar verdi.

Her hafta düzenli olarak yapılan "Halk Günü" toplantısına iştirak etmek isteyen vatandaşlarımızın Çarşamba günleri saat 09. 00'da Valilik Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

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