Vali Gürel'den ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde bulunan Yazıköy Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde bulunan Yazıköy Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Törköz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ile merkezi ziyaret ederek çalışmalar ve verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Gürel, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, merkezde kalan vatandaşlarla da sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler