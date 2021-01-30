Vali Gürel'den ziyaret
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Vali Gürel'den ziyaret

30.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:34
Vali Gürel'den ziyaret

Vali Fuat Gürel, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Sucu'yu ziyaret etti.

Vali Fuat Gürel, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Mustafa Sucu'yu ziyaret etti.

Sucu, ziyarette, 2020 yılında yürütülen faaliyetler ve yapılan işlemler ile projeleri onaylanan tescilli taşınmaz kültür varlıkları hakkında Vali Gürel'e sunum eşliğinde bilgi verdi.

Karabük'te 1673 sivil mimarlık örneği yapı, 73 cami, 38 köprü, 152 çeşme, 123 arkeolojik sit alanı ve 9 kentsel sit alanı olduğunu ifade eden Sucu, 2020 yılında 24 projeye 380 bin lira destek sağlandığını belirtti.

Bölge müdürlüğü olarak 72 restorasyon projesinin onaylandığını, 130 taşınmazın tescil edildiğini, restorasyonu tamamlanmış 13 taşınmazın projeye uygun olarak bitirildiğine koruma kurulunca karar verildiğini dile getiren Sucu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 kurul toplantısının video konferans yoluyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vali Gürel de kentte bulunan tarihi mekanlarımızı geleceğe en iyi şekilde aktarmak için gereken her şeyin yapılacağını belirterek, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü personeline teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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