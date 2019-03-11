Vali Gürel'den Ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu ilçesinde okulları ziyaret etti.

Vali Gürel, sırasıyla Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Şehitleri Lisesi, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu ile İMKB Safranbolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek, okul idarecilerinden bilgi aldı.

Daha sonra öğrencilerle sohbet eden Gürel, öğretmenlerle toplantı yaptı.

Gürel'e eşi Özlem Aras Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve daire müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA