Vali Gürel'den, Ünal Hukuk Bürosuna Hayırlı Olsun Ziyareti
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Vali Gürel'den, Ünal Hukuk Bürosuna Hayırlı Olsun Ziyareti

Vali Gürel'den, Ünal Hukuk Bürosuna Hayırlı Olsun Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, kısa süre önce Ünal Hukuk Bürosunu açan ve kendisini de ziyarete gelen Av. Mehmet Emre Ünal'a çalışma ofisinde iade-i ziyarette bulunarak "Hayırlı Olsun" dileklerinde bulundu.

Vali Fuat Gürel, kısa süre önce Ünal Hukuk Bürosunu açan ve kendisini de ziyarete gelen Av. Mehmet Emre Ünal'a çalışma ofisinde iade-i ziyarette bulunarak "Hayırlı Olsun" dileklerinde bulundu.

Sohbet ortamında gerçekleşen ve Eski İl Genel Meclis Üyesi Kamil Ünal'ın da yer aldığı ziyarette Av. Mehmet Emre Ünal'ı tebrik eden Vali Fuat Gürel, yeni hukuk bürosunun hayırlı olması dileklerinde bulunarak başarı ve bol kazanç temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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