Vali Gürel'den Telabyad gazisine ziyaret

31.10.2019 17:20

Karabük Valisi Fuat Gürel, Suriye'nin Telabyad bölgesinde yaralanan Piyade Teğmen Ahmet Buğrahan Yerlikaya'yı ziyaret etti.

Vali Gürel, 19 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad bölgesinde meydana gelen çatışma sırasında yaralanan Piyade Teğmen Yerlikaya'yı evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gazi Yerlikaya'dan meydana gelen olay ve sonrasında yaşadıklarını dinleyen Gürel, Yerlikaya'ya ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Ziyaret sırasında Vali Gürel'e eşi Özlem Aras Gürel ile Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen eşlik etti.

Öte yandan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Teğmen Yerlikaya'ya ziyarette bulundu.

Kaynak: AA