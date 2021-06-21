Vali Gürel'den, Pandemi Döneminde İlimiz İstihdamına Destek Veren Firmalara Teşekkür Ziyareti.

Vali Fuat Gürel, Covid-19 salgını sürecinde ilimizin istihdamına ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Başı Eğitim Programına destek veren Mescier Demir Çelik, Ulusoylar Market, Özel Medikar Hastanesi ve Aygünsan Demir Çelik firmalarını ziyaret ederek...

Vali Fuat Gürel, Covid-19 salgını sürecinde ilimizin istihdamına ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Başı Eğitim Programına destek veren Mescier Demir Çelik, Ulusoylar Market, Özel Medikar Hastanesi ve Aygünsan Demir Çelik firmalarını ziyaret ederek vermiş oldukları destekten dolayı "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

Pandemi döneminde İŞKUR Karabük İl Müdürlüğünce düzenlenen İş Başı Eğitim Programına (İEP);

22 İEP ile destek veren Mescier-Kartane ve Kayın Su firması Yönetim Kurulu Başkanı ve TSO Başkanı Mehmet Mescier'i,

7 İEP ile destek veren Ulusoylar Market Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy'u,

38 İEP ile destek veren Özel Medikar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Bostancıoğlu'nu,

35 İEP ile destek veren Aygünsan Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aygün ile Başkan Yardımcısı Fatih Aygün'ü işyerlerinde ziyaret eden Vali Fuat Gürel, ilimizin istihdamına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederek, "Teşekkür Belgesi" takdim etti.

İşbaşı Eğitim Programına katılan işçilerle bir araya gelen Vali Gürel, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirerek bereketli kazançlar ve kolaylıklar diledi.

Ziyaretlerde Vali Fuat Gürel'e, İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış, Ticaret İl Müdürü Ferudun Karataş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Murat İnan ile KOSGEP Karabük Müdürü Serhat Saygın eşlik etti.

Kaynak: Habermetre